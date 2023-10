Vendedora de Guaraná é assassinada a tiros, em Irituia

Uma mulher, identificada somente como Nete do Guaraná, foi assassinada a tiros por volta de 9hrs do último sábado (14), no km-14, próximo a PA-253, trecho que faz parte do município de Irituia, região nordeste paraense. Conforme as informações preliminares, a vítima teria sido morta por dois homens que chegaram em um carro branco.

As testemunhas relataram que o crime teria ocorrido quando a mulher estava dentro do estabelecimento comercial onde era proprietária. A vítima não teria tido tempo de reagir ou correr, pois os dois executores chegaram rapidamente, fizeram os diversos disparos e fugiram. Moradores teriam contado às autoridades policiais somente a cor do veículo onde os executores estavam, mas nenhuma informação sobre as características dos assassinos teriam sido informadas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser chamada pela população, mas os socorristas chegaram ao local e logo confirmaram o óbito. A Polícia Militar foi chamada ao local e isolou a área onde seria feito o trabalho de perícia no corpo da vítima e também para garantir a preservação das evidências. As equipes da Polícia Militar e Civil do município já iniciaram as buscas pelos assassinos.

O caso da morte de Nete do Guaraná gerou uma grande comoção entre os moradores do município. A vendedora seria uma figura conhecida e querida na área. Conforme vizinhos, a mulher deixa um filho pequeno. Muitos moradores também relatam desconhecer o que teria motivado o crime, pois a vendedora não teria envolvimento com atos ilícitos.