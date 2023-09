Acusada de ordenar assassinato é presa com mais de R$ 52 mil em Abaetetuba

Uma mulher acusada de ordenar o assassinato de um homem foi presa, nesta quarta-feira (20), em Abaetetuba, nordeste do Pará. A vítima, segundo o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), seria concorrente dela na exploração do jogo do bicho e apostas online, conforme os autos do processo criminal. O crime ocorreu no dia 28 de julho de 2021, no mesmo município onde a prisão foi registrada. A ação foi desempenhada pelo MPPA, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), em colaboração com a promotoria de justiça de Abaetetuba.

Com a acusada, foram apreendidos R$ 52.045,70 em dinheiro e 5 celulares, os quais, junto com os bens apreendidos, foram apresentados na DRCO ao delegado de polícia titular da delegacia de combate às organizações criminosas. A Operação Hydra prosseguiu hoje com a execução simultânea de 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Abaetetuba, resultando na apreensão do valor de R$ 176.240,00. O total apreendido nos dois dias é de R$228.690,00.

Após comunicar ao juízo de Abaetetuba sobre o cumprimento da ordem, o sigilo das medidas será levantado.