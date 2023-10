Polícia Civil investiga assassinato de jogador de futebol em Ananindeua

O crime que resultou na morte do jogador de futebol Davi da Silva Pereira, de 34 anos, conhecido como “Caça Rato”, está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA). O atleta foi assassinado na tarde da última quinta-feira (12), em frente a uma escola localizada na travessa SN Três, esquina com a WE 26, na Cidade Nova 4, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB).

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado e que perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração. Denúncias que ajudem na identificação de suspeitos podem ser feitas pelo 181”, disse o órgão por meio de nota enviada à reportagem.

Os familiares do jogador desconfiam que ele tenha sido assassinado porque estava indo cobrar um dinheiro. Apesar dos parentes desconhecerem a identidade do devedor ou a quantia do dinheiro que a vítima tinha emprestado, a hipótese de agiotagem é a principal suspeita deles sobre o crime.

Um parente do atleta, que preferiu não ter o nome revelado, alegou que Davi estava indo cobrar o dinheiro quando morreu. "Escutávamos ele falar pelo telefone. Sempre dizia que ia cobrar o dinheiro. Na quinta-feira (12), quando o crime aconteceu, um cara, que a gente ainda não sabe quem é, tinha dito para ele buscar a grana. A gente também não conhece o local que ele estava indo. Mas acreditamos que a morte dele possa ser algo relacionado a agiotagem", contou o familiar.

Como aconteceu o crime?

Imagens de uma câmera de segurança mostram como o crime ocorreu. Dois homens em uma moto seguiam atrás da vítima, que também estava em uma motocicleta e efetuaram os disparos. O jogador perde o controle do automóvel e cai desacordado na porta da unidade educacional. Os suspeitos fugiram pela WE 26. Um outro motociclista é visto na gravação acompanhando o crime e vai embora pela mesma via. Entretanto, ainda não se sabe se esse segundo condutor faz parte do crime.

Carreira

No ano passado, Caça Rato defendeu o Grêmio Carajás e desde então estava sem clube. Antes disso, o jogador já havia rodado por várias equipes do Pará e do norte do Brasil, como o Independente de Tucuruí, o Bragantino e o Ypiranga-AP. O melhor momento da carreira do jogador foi em 2020, atuando pelo Galo Elétrico. Naquela temporada, Davi realizou 14 jogos - válidos pelo Parazão e Série D - no time de Tucuruí e marcou 4 gols.