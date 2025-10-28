Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

Um jovem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta terça-feira (28), em Paragominas, sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na rua Redenção, mais conhecida como rua do Arame, no bairro Aragão. Segundo as informações iniciais, um segundo homem que estava na companhia do jovem assassinado também foi baleado e socorrido. O autor dos crimes seria um suspeito que estava em uma motocicleta.

De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 20h. Os dois jovens estavam juntos na via quando um suspeito em uma motocicleta se aproximou e fez vários disparos de arma de fogo contra as vítimas e depois fugiu em alta velocidade. O jovem de 20 anos morreu na hora. O segundo baleado foi socorrido por moradores e encaminhado em um carro particular para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade.

Não há mais detalhes sobre qual seria a motivação para o crime ou sobre a identidade do atirador. A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil, que coletou informações para dar início às investigações. A Polícia Científica também foi acionada e realizou a perícia na cena do crime e no corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.