Jovem é morto a facadas e tem órgão genital decepado em Ourém

Um jovem de 28 anos foi morto a facadas na madrugada de quarta-feira, 9, em Ourém, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Emanoel da Silva Martins, e teve o órgão genital decepado pelo assassino.

De acordo com informações da 10º Companhia Independente da Polícia Militar do Pará (CIPM), que pertence ao Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), o crime aconteceu na comunidade Rio Grande, dentro da residência de uma amiga da vítima, onde Emanoel havia passado a noite.

Informações do canal de notícias Ourém News dão conta de que familiares de Emanoel e moradores da área afirmam que o crime foi passional, cometido pelo ex-namorado da mulher com a qual o jovem estava se envolvendo. O suspeito, motivado por ciúmes, teria não apenas matado Emanoel a facadas, como também decepado seu órgão genital. A violência gerou revolta entre os familiares e amigos da vítima, que teriam ido atrás do suspeito por conta própria.

Entretanto, o suspeito de cometer o crime fugiu da localidade e não foi encontrado. A Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que o caso foi registrado como homicídio qualificado. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Equipes da delegacia de Ourém trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime".