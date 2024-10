Homem é morto a tiros ao lado da casa onde morava em Parauapebas

Um homem identificado como Osimar Silva Lima, mais conhecido como ‘Neguinho’, foi morto a tiros quando chegava na casa onde morava, no bairro Popular I, em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (9/10), na rua Rio Xingu, na esquina com a Avenida Buriti, quando a vítima foi surpreendida pelos suspeitos que estavam em uma motocicleta. Testemunhas informaram que mais de 10 disparos foram feitos pelos executores.

Segundo as informações da Polícia Militar, viaturas foram acionadas por moradores que comunicaram sobre o assassinato. Quando a equipe chegou ao local, foi informada que o homicídio ocorreu por volta de 19h50. ‘Neguinho’ ficou jogado na calçada e não teve tempo de reação. As pessoas que estiveram na cena do crime somente informaram que não conseguiram ver o rosto dos autores do homicídio. A dupla fugiu logo após o crime.

Não houve tempo de acionar uma ambulância para tentar socorrer a vítima. A PM realizou o acionamento da Polícia Científica, que periciou a cena do crime e teria recolhido cápsulas de pistola. O corpo de ‘Neguinho’ foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, onde passou por mais análises.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.