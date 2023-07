Jovem é executado a tiros dentro de quintal em Parauapebas

Um jovem identificado como Jonnata Silva dos Santos, de 22 anos, foi executado com vários tiros na tarde desta segunda-feira (31), por volta das 15h50, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. As informações foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás.

De acordo com informações preliminares, a vítima apareceu correndo na Rua São Francisco, no Bairro Guanabara, entrando em um quintal de um conhecido, onde foi executada com vários tiros. A lei do silêncio pairou entre os moradores da área.

Até o início da noite desta segunda, ainda não havia informações oficiais sobre a autoria do crime. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil atendeu a ocorrência, mas também não deu detalhes da investigação.

No local, os investigadores fizeram uma varredura na área, em busca de câmeras de segurança que possam ter gravado a ação. Testemunhas e familiares da vítima foram levadas para a delegacia, onde prestaram depoimento.

O pai de Jonnata mora próximo de onde o crime aconteceu, mas ninguém soube informar se o filho vivia com ele.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais detalhes do caso para a Polícia Civil, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.