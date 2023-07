Motociclista morre após colisão com caminhão na rodovia Transamazônica, em Marabá

Uma motociclista identificada como Leoneide Alves de Souza, de 47 anos, morreu na manhã deste domingo (30), por volta das 8h, após a moto que conduzia colidir com um caminhão dos Correios, em frente ao residencial Delta Park, na BR-230, também conhecida como rodovia Transamazônica, no município de Marabá, sudeste do Pará. As informações foram divulgadas pelo Correio de Carajás.

VEJA MAIS

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão, identificado apenas como José, estava seguindo na BR-230, saindo de Marabá, quando a motociclista realizou uma manobra que a levou para a frente do caminhão. Ele não soube afirmar se ela ia entrar ou não em um dos residenciais localizados naquela área. Foi nesse momento que os veículos colidiram. José falou ainda que não foi possível frear antes do impacto.

A lateral esquerda dianteira do caminhão ficou parcialmente destruída e, de acordo com informações do motorista, ele havia acabado de descarregar em Marabá e seguia para Goiânia (GO). Segundo ele, a empresa já foi avisada do ocorrido e a presença dos advogados foi solicitada no local do acidente.

Viaturas da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram os primeiros a chegar no local. Até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Guarda Municipal atua no controle do trânsito naquela área e os veículos seguem por um desvio no Cidade Jardim.

A reportagem de O Liberal tenta contato com a PRF e com os Correios para detalhar o caso.