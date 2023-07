Colisão entre veículos deixa motociclista com corpo decepado ao meio em Canaã dos Carajás

Kaio Vinicius Oliveira da Silva morreu após ter o corpo decepado ao meio, na madrugada desta sexta-feira (28), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O responsável pela morte da vítima, que não teve o nome revelado, foi preso logo após o acidente. Pessoas chegaram a linchá-lo por conta do que aconteceu. Com informações do Correio de Carajás.

Por volta de 4h, uma equipe policial realizava um patrulhamento pelas ruas da cidade quando recebeu um chamado urgente no telefone. A denúncia era de que tinha acontecido uma colisão grave na avenida Pará, no bairro Santana, envolvendo um carro e uma motocicleta.

Kaio conduzia uma motocicleta. O motorista do automóvel envolvido no sinistro de trânsito estava sendo agredido pela população local, conforme o relato repassado à polícia. Ao que tudo indica, os veículos colidiram entre si. Entretanto, não há, até a última atualização desta matéria, informações oficiais sobre como, de fato, o acidente ocorreu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas assim que chegou ao local, a vítima havia morrido. O motociclista teve o tronco separado ao meio, com o impacto da colisão.

Os policiais encontraram o motorista do carro sentado no meio-fio, contido por moradores. Segundo o Correio de Carajás, ele apresentava sinais claros de embriaguez, como olhos avermelhados, fala confusa e odor etílico. O condutor foi algemado e conduzido à delegacia. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à Polícia Civil e aguarda retorno.