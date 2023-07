Kombi pega fogo em via pública, no bairro do Umarizal, na tarde desta segunda-feira (31)

Uma kombi pegou fogo em via pública, na travessa 14 de Março, próximo à esquina da rua Antônio Barreto, no bairro do Umarizal, em Belém, no final da tarde desta segunda-feira (31). Funcionários de um restaurante que fica bem em frente ao perímetro acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que chegou ao local por volta de 17h50 e trabalha na contenção das chamas.

Funcionários do estabelecimento ouvidos pela reportagem informaram que o carro já chegou ao local pegando fogo e foi estacionado na rua. O motorista teria abandonado o veículo. As chamas teriam iniciado no tanque de combustível.

Uma equipe da Polícia Militar também está no local ajudando a isolar a área. O trânsito está interditado no trecho.

O incêndio na kombi não deixou vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações do caso aos Bombeiros e aguarda um posicionamento.