Princípio de incêndio assusta consumidores em shopping; ninguém ficou ferido

Um principio de incêndio dentro de um shopping assustou os consumidores na praça de alimentação. O incidente gerou confusão e correria. O caso aconteceu nesta terça-feira (16), no Manaíra Shopping de João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com comunicado da administração do estabelecimento, o fogo teve origem na cozinha do restaurante Divino Fogão, situado na praça de alimentação do shopping, e iniciou por volta das 18h20. A assessoria do Manaíra Shopping informou que não houve registro de feridos durante o incidente.

A brigada de incêndio do próprio Shopping Manaíra foi responsável por controlar as chamas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, que havia sido acionado. No momento em que as autoridades chegaram ao local, o princípio de incêndio já havia sido contido e as operações do shopping prosseguiam normalmente.