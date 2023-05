​​Bombeiros têm 30 dias para concluir laudo sobre incêndio que destruiu apartamento na Cremação

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil têm o prazo de 30 dias para concluir a perícia que vai apontar as causas do incêndio que destruiu um apartamento no sétimo andar do edifício Ernesto Nazareth, localizado na avenida Alcindo Cacela, entre Conselheiro Furtado e rua dos Mundurucus, bairro da Cremação, em Belém. O sinistro ocorreu no início da tarde de domingo (14). Ninguém ficou ferido. Houve apenas perdas materiais.

VEJA MAIS

Por meio de um comunic​​ado oficial, nesta segunda-feira (15), os bombeiros informaram que a perícia foi solicitada pelo proprietário do imóvel. A corporação não detalhou em qual data o documento deverá ser finalizado. “O Corp​​o de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que o proprietário do local solicitou perícia, com prazo para ser finalizada em 30 dias e entregue, somente, ao solicitante”, diz a nota enviada à reportagem.

O fogo ocorreu a cerca de 800 metros do prédio Cristo Rei, onde 13 sacadas caíram no sábado (13). As chamas puderam ser vistas da rua e chamaram atenção de quem passava pelo local. O incêndio atraiu atenção de muitos curiosos que passavam em frente ao edifício. A calçada em frente ao prédio chegou a ficar tomada pelos moradores que saíram assustados da construção, ou os que não estavam em casa e chegaram angustiados com receio que o fogo se espalhasse.