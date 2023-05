Incêndio na Cremação: avenida Alcindo Cacela é interditada na tarde deste domingo

A avenida Alcindo Cacela está fechada para o tráfego de veículos, na esquina com a avenida Conselheiro Furtado, por causa de um incêndio registrado em um apartamento do 7º andar do edifício Edifício Ernesto Nazareth, no início da tarde deste domingo (14). Bombeiros já estão no local. Por volta das 15h, o fogo já havia sido controlado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Não há informações ainda sobre as causas do incêndio.

Moradores dos outros apartamentos saíram às pressas do prédio.