Incêndio é registrado em apartamento de edifício na Alcindo Cacela, em Belém

Um incêndio é registrado no início da tarde deste domingo (14), em um apartamento localizado na avenida Alcindo Cacela, em Belém. O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência e já está no local. O incêndio foi registro no Edifício Ernesto Nazareth, localizado na Alcindo, entre Conselheiro e Mundurucus, bairro da Cremação.

Várias pessoas saíram do prédio às pressas. Imagens mostram uma grande quantidade de fumaça saindo do apartamento. A causa do incêndio ainda não foi confirmada.

Moradores deixaram o edifício. Bombeiros já estão no local (Felipe Saraiva / O Liberal)

Imagens de moradores saindo do edifício começaram a circular nas redes sociais. Alguns parecem estarem em pânico pelo ocorrido em plano horário de almoço no Dia das Mães.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações.