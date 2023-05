Incêndio de grandes proporções destrói 90 ônibus de transporte público em Petrópolis

Cerca de 90 ônibus ficaram destruídos durante um incêndio de grandes proporções em uma garagem de ônibus de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O fogo teria começado por volta das 1h30 desta terça-feira (9), segundo o Corpo de Bombeiros, e foi controlado por volta das 3h20. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Os ônibus atingidos eram das empresas Petro Ita e Cascatinha, que dividem a mesma garagem e operam linhas do transporte público da cidade. Não há registro de vítimas.

VEJA MAIS

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviario de Petrópolis (Setranspetro), há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso, mas a suspeita não foi confirmada pela Polícia e Corpo de Bombeiros.

Veja a nota das empresas Petro Ita e Cascatinha

"A Petro Ita e a Cascatinha informam que vão operar em caráter de emergência, nesta terça-feira, em razão do incêndio que atingiu uma das garagens das empresas, durante a madrugada de hoje, na Rua Coronel Veiga.

Não houve feridos, mas, diante da proporção e da gravidade dos fatos, ainda não foi possível apurar todos os prejuízos e danos. As empresas esperam apuração rigorosa das causas, porque há indícios de que o incêndio tenha sido provocado.

Um plano de contingência já está sendo elaborado para garantir a prestação do serviço, apuração de informações e adoção de medidas emergenciais."