Incêndio deixa segundo andar de residência parcialmente destruído no Guamá

​O segundo andar de uma casa foi parcialmente destruído por um incêndio, na tarde desta segunda-feira (1°), por volta das 16h, na passagem Serrão de Castro, bairro do Guamá, em Belém. Dois quartos foram totalmente destruídos. Ninguém ficou ferido.

Os proprietários do imóvel informam que não sabem relatar como as chamas começaram. O local foi isolado e somente a perícia poderá apontar o que provocou o incêndio. No momento do sinistro, não havia ninguém na parte superior. Apenas uma idosa de 80 anos na parte de baixo. No local, vivem quatro famílias. Duas em cada andar.

Vizinhos perceberam as chamas e, quando correram para a rua, a idosa já estava gritando para pedir socorro. Os moradores, então, entraram no local e deram início ao combate ao fogo. De acordo com eles, chovia bastante na hora e isso ajudou a minimizar os prejuízos. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e ajudou no controle das chamas. Vários pertences foram retirados de dentro do imóvel. Roupas, armários, botijão de gás, sofá e geladeira foram levados para residências vizinhas.

O Corpo de Bombeiros ajudou no combate às chamas (Cristino Martins / O Liberal)

Segundo os moradores da área, a destruição só não foi maior graças a um vizinho que tinha dois extintores de combate a incêndio em sua casa e ajudou. No momento de desespero, as pessoas que ajudavam tiveram a ideia de arrancar o forro de plástico do imóvel para evitar com que as chamas se alastrassem.

Por volta das 17h, os responsáveis pelo imóvel tentavam limpar o que sobrou. Eles estavam bastante abalados com o ocorrido e recebiam apoio dos vizinhos.