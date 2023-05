Incêndio atinge pavilhão onde funcionam laboratórios da Fiocruz

Um incêndio atingiu o Pavilhão Lauro Travassos, no Campus Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na noite do último domingo, 30. As chamas foram controladas após um trabalho que se estendeu pela madrugada desta segunda-feira (1º).

O pavilhão atingido abriga laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, que se dedicam à pesquisa de doenças e fármacos. Segundo informações da Fiocruz, não houve feridos e a extensão dos danos causados pelo fogo ainda será avaliada.

A parte do pavilhão atingida pelo fogo abriga laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), e o acesso ao local ainda está interditado.