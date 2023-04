Fiocruz alerta para casos de vírus sincicial; veja o que é, sinais, modo de prevenção e tratamento

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, nesta quinta-feira (20), o boletim do predomínio de casos associados ao vírus sincicial respiratório (VSR). O microorganismo é a principal causa de internações em crianças de até 2 anos de idade no Brasil, apesar das quedas nos indicadores em algumas regiões. De acordo com os dados do boletim, de 2 a 8 de abril, indicam a presença do VSR em 16 dos 27 estados brasileiros.

O que é o vírus sincicial respiratório?

O vírus sincicial respiratório (VSR) é um agente viral comum que afeta principalmente o sistema respiratório em crianças pequenas e bebês. É uma das principais causas de infecções em crianças com menos de dois anos de idade e pode ser particularmente perigoso para bebês prematuros e aqueles com problemas de saúde subjacentes.

Quais os sintomas do vírus sincicial respiratório?

Os sinais e sintomas comuns do VSR incluem congestão nasal, tosse, febre e dificuldade para respirar. Em bebês, os sintomas podem ser mais graves, incluindo respiração rápida e superficial, azulamento dos lábios e pele, dificuldade para alimentar e exaustão. Em alguns casos graves, pode ocorrer pneumonia ou bronquiolite, uma inflamação dos pequenos tubos de ar nos pulmões.

Como é feito o diagnpostico do vírus sincicial respiratório?

O diagnóstico do VSR pode ser feito com um teste de swab nasal ou através de um exame de sangue. Se um bebê ou criança apresentar sintomas de infecção respiratória, é importante consultar um médico imediatamente para avaliação e tratamento adequados.

Qual o tratamento do vírus sincicial respiratório?

Não há tratamento específico para o VSR, mas os sintomas podem ser gerenciados com medicamentos para reduzir a febre e a congestão nasal. Em casos mais graves, podem ser necessárias hospitalização e suporte respiratório.

Como prevenir o vírus sincicial respiratório?

A melhor forma de prevenir a propagação do VSR é através da lavagem frequente das mãos, especialmente antes de cuidar de um bebê ou criança doente. Também é importante evitar o contato com pessoas doentes e manter as crianças afastadas de grandes multidões durante a temporada de gripe e resfriados.