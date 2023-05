Incêndio na Alcindo Cacela: Bombeiros resgatam animais que estavam no prédio e tutores se emocionam

Moradores do prédio onde foi registrado um incêndio no início da tarde deste domingo (14), em um apartamento localizado na avenida Alcindo Cacela, em Belém, se desesperaram durante o resgate de seus animais de estimação.

Ao menos 10 pets foram resgatados. Os bombeiros trabalham agora para retirar o restante dos animais do edifício, mas proibiram qualquer tutor de entrar no local por conta da fumaça. Também não souberam precisar exatamente quantos pets moram no prédio.

A reportagem de O Liberal esteve no local e identificou uma moça aflita porque seu animal ainda estava dentro de um dos apartamentos.

Outra moradora, que não se identificou, afirmou que estava almoçando em outro local e uma pessoa teria avisado sobre o incêndio em seu prédio. Ela e uma segunda mulher estavam visivelmente aliviadas ao carregar um animal. "A preocupação é com as vidas, não apenas com ele. Estávamos na Estação das Docas e nos avisaram", disse uma delas.

O incêndio foi registrado no Edifício Ernesto Nazareth, localizado na Alcindo, entre Conselheiro e Mundurucus, bairro da Cremação.