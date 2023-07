Incêndio na UFPA: Prédio do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA pega fogo no Guamá

Um incêndio foi registrado, na tarde desta terça-feira (4), no prédio do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. Até o momento, não há relato de feridos.

Em entrevista a O Liberal, o reitor da Ufpa, Emmanuel Tourinho, informou que um aparelho de ar condicionado pegou fogo, mas que as chamas foram controladas e se limitaram a apenas uma sala do Instituto, não causando maiores prejuízos.

A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem segue acompanhando o acidente.

Prédio da UFPA pega fogo no Guamá Cristino Martins/O Liberal Cristino Martins/O Liberal Cristino Martins/O Liberal