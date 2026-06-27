Jovem é executado a tiro na frente da mãe em Parauapebas

Crueldade sem limites. Na madrugada deste sábado (27), um jovem de apenas 21 anos foi morto com um tiro na cabeça na frente da mãe dele, no bairro Palmares Sul, no município de Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará. A vítima foi identificada como Jakson Martins da Silva. As primeiras informações sobre esse crime apontam para um homem como autor do homicídio.

Por volta de 1h30 deste sábado, Jakson e a mãe dele estavam no bar Sombra da Tarde. Em dado momento, um homem chegou ao local em uma motocicleta. Ele estacionou o veículo nas proximidades do estabelecimento comercial e, em seguida, dirigiu-se até onde estava o rapaz.

Brutalidade

De acordo com as primeiras informações sobre essa ocorrência, esse homem se aproximou por trás de Jakson e efetuou disparos, inclusive na região da cabeça da vítima. O rapaz teve morte instantânea, nos braços da mãe.

Há informações de testemunhas de que o suspeito estava em uma moto Honda Pop 110, de cor branca, e permaneceu em frente ao estabelecimento, ainda sobre o veículo, por algum breve tempo, antes de se dirigir até o jovem e matá-lo.

Tão logo cometeu o crime, o suspeito tratou de se evadir do local, valendo-se da motocicleta que pilotava. Acionada, a Polícia enviou guarnições do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM) até a área da ocorrência. Policiais militares e civis e técnicos da Polícia Científica estiveram no local, iniciando os procedimentos nesse tipo de situação, inclusive as investigações acerca do suspeito pelo assassinato e a causa do crime.

Policiais do 23º BPM realizavam policiamento ostensivo durante as festividades comemorativas dos 32 anos da Comunidade Palmares II e, de repente, foram acionados para atender a uma ocorrência com disparos de arma de fogo na comunidade vizinha, Palmares Sul. No local, os policiais constataram que o rapaz havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

A Polícia deverá aproveitar imagens de câmeras de segurança instaladas no local do crime, a fim de identificar o suspeito pela morte de Jakson Silva. Além da mãe da vítima, muitas pessoas que compareceram até a área em que o rapaz foi morto se sensibilizaram com a morte do jovem.

A Reportagem do Grupo Liberal prossegue levantando mais informações acerca desse caso.