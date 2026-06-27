Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é executado a tiro na frente da mãe em Parauapebas

Crime foi praticado por um homem na madrugada deste sábado (27)

O Libera\
fonte

Polícia investiga crime brutal em Parauapebas neste sábado (27) (Foto: Reprodução)

Crueldade sem limites. Na madrugada deste sábado (27), um jovem de apenas 21 anos foi morto com um tiro na cabeça na frente da mãe dele, no bairro Palmares Sul, no município de Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará. A vítima foi identificada como Jakson Martins da Silva. As primeiras informações sobre esse crime apontam para um homem como autor do homicídio. 

Por volta de 1h30 deste sábado, Jakson e a mãe dele estavam no bar Sombra da Tarde. Em dado momento, um homem chegou ao local em uma motocicleta. Ele estacionou o veículo nas proximidades do estabelecimento comercial e, em seguida, dirigiu-se até onde estava o rapaz. 

Brutalidade

De acordo com as primeiras informações sobre essa ocorrência, esse homem se aproximou por trás de Jakson e efetuou disparos, inclusive na região da cabeça da vítima. O rapaz teve morte instantânea, nos braços da mãe.

Há informações de testemunhas de que o suspeito estava em uma moto Honda Pop 110, de cor branca, e permaneceu em frente ao estabelecimento, ainda sobre o veículo, por algum breve tempo, antes de se dirigir até o jovem e matá-lo.

Tão logo cometeu o crime, o suspeito tratou de se evadir do local, valendo-se da motocicleta que pilotava. Acionada, a Polícia enviou guarnições do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM) até a área da ocorrência. Policiais militares e civis e técnicos da Polícia Científica estiveram no local, iniciando os procedimentos nesse tipo de situação, inclusive as investigações acerca do suspeito pelo assassinato e a causa do crime.

Policiais do 23º BPM realizavam policiamento ostensivo durante as festividades comemorativas dos 32 anos da Comunidade Palmares II e, de repente, foram acionados para atender a uma ocorrência com disparos de arma de fogo na comunidade vizinha, Palmares Sul. No local, os policiais constataram que o rapaz havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

A Polícia deverá aproveitar imagens de câmeras de segurança instaladas no local do crime, a fim de identificar o suspeito pela morte de Jakson Silva. Além da mãe da vítima, muitas pessoas que compareceram até a área em que o rapaz foi morto se sensibilizaram com a morte do jovem.

A Reportagem do Grupo Liberal prossegue levantando mais informações acerca desse caso.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem é morto em parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Em Marabá, vizinho furta playstation, som e geladeira

A vítima identificou os objetos já num anúncio para venda em rede social

27.06.26 20h19

Polícia

Após carreta tombar com óleo na BR-163, força-tarefa é criada para evitar poluição do Rio Tapajós

A PRF identificou irregularidades no transporte do óleo, que já contaminou o rio Cupary

27.06.26 19h43

POLÍCIA

Sargento do Corpo de Bombeiros agride mulher e é preso em Belém

Prisão do acusado ocorreu na sexta (26) pela manhã, por lesão corporal no contexto de violência doméstica

27.06.26 19h18

Polícia

Operação apreende mais de 60 kg de cocaína, skunk e oxi e prende três pessoas em Santarém

Entorpecente estava escondido entre as cargas e foi descoberto por cão farejador

27.06.26 19h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SENTENÇA

Após 14 horas de julgamento, lutador é condenado pela morte da influencer Paola Brattcho

O julgamento teve início por volta das 9h30 e foi encerrado cerca das 23h30 desta sexta-feira (26)

26.06.26 23h54

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado neste sábado na rua dos Caripunas, em Belém

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram até o local

27.06.26 11h05

FATALIDADE

Homem morre após troca de tiros com a polícia militar na avenida Perimetral, em Belém

Segundo a Polícia Militar, homem foi atingido durante troca de tiros e não resistiu aos ferimentos

27.06.26 10h37

NESTE SÁBADO

Homem é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Ananindeua

Corpo foi localizado em uma área de difícil acesso no bairro Aura; vítima ainda não foi identificada

27.06.26 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda