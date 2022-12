Jovem é atraído para armadilha e morto a tiros ao lado da mãe em Tailândia

Renato Miranda Braga, de 22 anos, foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (29), após supostamente ter sido atraído para uma armadilha. O crime aconteceu em Tailândia, nordeste do Pará. O jovem estava sentado ao lado da mãe quando foi alvejado. Renato supostamente fazia parte de uma facção criminosa e teria passagens pela polícia, o que pode ter sido a possível motivação do homicídio. As informações são do Portal Tailândia.

VEJA MAIS

O suspeito de cometer o crime, que não foi identificado, teria chamado a vítima até o local, o quintal de uma quitinete localizada na Rua da Mata, no bairro Aeroporto.

Os tiros teriam sido efetuados através de uma brecha na cerca de madeira que separa o quintal da rua. As autoridades não informaram se a mãe do jovem também teria sido atingida pelos disparos. Vizinhos confirmaram que o rapaz era morador da quitinete.

As polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência, mas ainda não localizaram o atirador. O caso será investigado pela Delegacia de Tailândia.