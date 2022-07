Homem tenta invadir casa, cai em armadilha e é atingido por tiro de arma caseira no sudoeste do Pará

Um homem supostamente tentou invadir uma casa na madrugada desta quarta-feira (13) e foi atingido por um tiro de arma caseira. O estado de saúde do suspeito, identificado como Nierison Lima da Silva, não foi divulgado. O caso aconteceu no município de Senador José Porfírio, região sudoeste do Pará. Ele teria passagens pela polícia por furtos em outros imóveis na cidade. As informações são do A Voz do Xingu.

Nierison entrou na casa e caiu numa armadilha deixa pelo proprietário, que está viajando há pelo menos cinco dias. O suspeito entrou pelo telhado da cozinha e foi acertado na perna direita pelo disparo. Uma pessoa escutou os gritos do homem e acionou uma ambulância. Nierison foi levado até o hospital público de Senador José Porfírio. Ele deve ser transferido para um hospital em Altamira.

Segundo informações, a casa invadida pelo suspeito pertence a um idoso conhecido como Zé.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e aguarda retorno.