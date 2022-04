Idosa de 62 anos é presa com espingarda de fabricação caseira após ameaçar vizinhos, em Marabá

Populares acionaram a Polícia Militar, na última quarta-feira (20), para denunciar que uma idosa de 62 anos estava armada dentro de sua residência, no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. Marlene Sabino Carvalho teria ameaçado moradores vizinhos com uma arma de fogo, e recebeu voz de prisão. Na casa dela, foi apreendida uma espingarda de fabricação caseira. Com informações do portal Debate Carajás.

De acordo com informações da PM, após receber as denúncias informando que a suspeita teria uma arma de fogo em casa e que já havia ameaçado os vizinhos, uma guarnição foi enviada até o endereço. Chegando no local, os militares encontraram Marlene em frente à residência, onde ela trabalha na fabricação de manilhas — peça de aço utilizada para fixar cabos.

Ao ser questionada sobre as denúncias, a idosa teria confessado ter a posse de uma arma de fogo. Em seguida, os policiais solicitaram que Marlene entregasse o armamento. A mulher, então, teria informado o local onde a espingarda caseira estava escondida e autorizado a equipe a entrar no imóvel.

Marlene Sabino Carvalho foi presa e vai responder por posse irregular de arma de fogo (Reprodução/ Debate Carajás)

Os policiais entraram no local e encontraram a espingarda. Diante dos fatos, Marlene recebeu voz de prisão e foi conduzida à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Ela deve responder ao crime de posse irregular de arma de fogo, cuja pena pode chegar a até três anos de prisão, além de multa.