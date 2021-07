Durante buscas, homem que ameaçava vizinha com arma caseira foge da polícia

Um homem, identificado apenas pelo prenome Francisco, de 59 anos, escapou de ser preso na tarde desta sexta-feira, 23, pela Polícia Militar de Barcarena, no nordeste paraense. A Polícia Militar foi acionada e informada de que o suspeito estaria ameaçando com uma arma de fogo uma mulher, de 41 anos, a qual seria vizinha dele.

Imediatamente, os agentes da PM se deslocaram até o endereço informado no ato da denúncia e constataram a veracidade do fato. Quando bateram na casa do homem, a filha dele informou que não sabia do paradeiro do pai.

A guarnição fez buscas dentro da residência, na tentativa de encontrá-lo, mas ele empreendeu fuga para uma área de mata e não foi alcançado. Durante as buscas, ainda na residência de Francisco, a Polícia Militar encontrou uma arma caseira calibre 28 carregada, além de um cartucho.

O armamento foi reconhecido pela vítima das ameaças. A mulher acrescentou que Francisco se aproveitava por estar armado para gritar e tentar intimidá-la. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, assim como a vítima foi encaminhada, para a realização dos procedimentos cabíveis.