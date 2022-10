Jovem de 24 anos é encontrada morta dentro de matagal em Canaã dos Carajás

O corpo de Alessandra Lobo Miranda, 24 anos, foi encontrado num matagal na manhã desta terça-feira (4) perto do beiro Central, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Peritos criminais da Polícia Científica do Pará (PCP) suspeitam que a mulher possivelmente tenha sido assassinada com uma perfuração.

A vítima foi localizada em estado de decomposição, que levanta a suspeita de que Alessandra tenha sido deixada há algum tempo área de mata. Exames necroscópicos devem ser realizados para ajudar na investigação do caso, que está com a Polícia Civil (PC). Até às 17h de terça, ninguém tinha sido preso suspeito de envolvimento no caso.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.