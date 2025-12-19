jovem de 22 anos é encontrado morto em terreno baldio em canaã dos carajás

Um homem identificado como Erick Fernandes Freires, de 22 anos, foi encontrado morto, na noite de quinta-feira (18), em um terreno baldio localizado atrás do cemitério, entre as ruas H1 e Tataré, no bairro Cidade I, em Canaã dos Carajás. Segundo os portais de notícias da região, o corpo foi localizado por moradores da região.

Erick vestia short jeans, camiseta de manga longa azul e tênis branco. Próximo ao corpo, havia um capacete, o que pode indicar que a vítima usava uma motocicleta. Mas o veículo não foi encontrado no local. Em um primeiro momento, também não foi possível verificar perfurações no corpo do rapaz. Policiais civis estiveram no local por volta das 20 horas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Canaã dos Carajás como homicídio por disparo de arma de fogo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na identificação de suspeitos.