Jovem de 22 anos é encontrado morto em terreno baldio em Canaã dos Carajás
Ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte da vítima
Um homem identificado como Erick Fernandes Freires, de 22 anos, foi encontrado morto, na noite de quinta-feira (18), em um terreno baldio localizado atrás do cemitério, entre as ruas H1 e Tataré, no bairro Cidade I, em Canaã dos Carajás. Segundo os portais de notícias da região, o corpo foi localizado por moradores da região.
Erick vestia short jeans, camiseta de manga longa azul e tênis branco. Próximo ao corpo, havia um capacete, o que pode indicar que a vítima usava uma motocicleta. Mas o veículo não foi encontrado no local. Em um primeiro momento, também não foi possível verificar perfurações no corpo do rapaz. Policiais civis estiveram no local por volta das 20 horas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Canaã dos Carajás como homicídio por disparo de arma de fogo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na identificação de suspeitos.
