Assaltante mata trabalhador de 20 anos durante troca de tiros em praça do Guamá

Um jovem de 20 anos foi morto na noite de domingo (24) durante uma tentativa de roubo na praça Benedito Monteiro, uma das mais movimentadas no bairro do Guamá, em Belém. Lucas trabalhava com a mãe em um trailer de lanches na praça, localizada na travessa Barão de Igarapé-Miri, quando foi atingido por um tiro na testa disparado por um assaltante que havia tentado roubar uma motocicleta momentos antes.

O incidente ocorreu por volta das 19h30, enquanto a praça estava cheia de famílias e crianças. Segundo relatos de testemunhas repassados à reportagem do Amazônia, dois criminosos, entre eles Jonnes Clay Furtado, tentaram roubar uma motocicleta estacionada no local, mas foram percebidos por frequentadores que começaram a gritar. Segundo relatos de testemunhas, um grupo de homens à paisana tentou impedir o roubo, iniciando um confronto com os assaltantes.

Durante a troca de tiros, Jonnes Clay, que foi baleado no pé, correu em direção ao trailer onde Lucas trabalhava. Ele tentou fazer um refém, mas acabou disparando contra o jovem, na frente de sua mãe. Lucas foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no bloco cirúrgico.

O segundo criminoso conseguiu fugir pela passagem Ezeriel Mônico. Já o assaltante baleado, Jonnes Clay, foi levado ao mesmo pronto-socorro onde Lucas foi atendido, o que gerou revolta nos familiares da vítima. Eles tentaram invadir a unidade para confrontá-lo, forçando as autoridades a transferi-lo para o Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti.

Testemunhas descreveram momentos de pânico na praça, com pessoas se abaixando e correndo para escapar dos disparos, muitos sem entender o que estava ocorrendo. Um primo de Lucas, que preferiu não ser identificado, descreveu a cena.

“Eles queriam roubar uma moto, o pessoal gritou, tinha um pessoal da Marinha lá, começaram a trocar tiro, praça cheia, todo mundo correndo e se abaixando. Um deles pegou a moto e tentou sair, mas a população jogou uma bicicleta, ele caiu com a moto e tudo. Continuou a troca de tiros e ele foi pro trailer. Nessa hora ele fez um rapaz de refém na frente do trailer e atirou no Lucas. O outro fugiu pra dentro da passagem Ezeriel”, contou o familiar, enquanto registrava o caso na Delegacia de Polícia Civil São Brás

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o criminoso que fugiu e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.