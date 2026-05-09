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Polícia

Jovem de 20 anos é flagrado com 15 tabletes de drogas em Santarém

PM encontrou o entorpecente dentro da mochila do suspeito em ônibus interestadual

O Liberal
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Momento da apreensão dos 15 tabletes de drogas por policiais militares do 35º Batalhão de PM em Santarém (Reprodução / Redes Sociais)

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (9), o amazonense Eduardo Neves de Oliveira, natural de Manaus, de 20 anos de idade, sob a acusação de tráfico de drogas, em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito vinha sendo monitorado.

Em ação contínua, guarnições do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), com o apoio do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME) apreenderam 15 tabletes de drogas, no bairro Umari, na cidade santarena.

De acordo com a polícia, a droga já estava embarcada e foi localizada em mochilas dentro de um ônibus interestadual que seguia viagem para a cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul (RS).

Conforme agentes do 35º BPM, policiais militares levantaram em investigação o transporte do entorpecente pelas estradas em ônibus interestadual. Em determinado trecho, a polícia parou o ônibus na PA-370, também conhecida como Transuruará. Essa estrada conecta os municípios de Santarém e Uruará no oeste paraense.

Após a apreensão, Eduardo Oliveira, mais conhecido pelo apelido de “Menor Falcão”, foi apresentado junto com a droga apreendida na 16ª Seccional de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.

A ação de prisão em flagrante envolveu os seguintes policiais militares: o tenente PM Alciomar, os sargento PM Vianey e Maia, bem como, os soldados Helena e Aguiar, do 35º Batalhão de Polícia Militar.

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