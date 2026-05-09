Funcionário impede assalto à joalheria em Redenção
Dupla de suspeitos ameaçou vendedoras com arma de fogo, mas fugiu sem levar nenhuma peça da loja
De acordo com imagens de câmera de segurança do estabelecimento comercial, os homens chegaram juntos por volta das 11 da última sexta-feira (8). Não demorou para que um deles sacasse uma arma e ameaçasse o grupo de funcionárias.
Mas, houve uma ação inesperada. Um homem, possivelmente, um funcionário, saiu de trás do balcão da joalheria e partiu para cima de um dos assaltantes. A dupla de suspeitos se espantou com a atitude valente do homem e fugiu da loja. Após, os funcionários informaram que os suspeitos não conseguiram levar nenhuma peça da loja.
A tentativa de assalto não registrou feridos. As Polícias Civil e Militar realizam buscas na tentativa de localizar o paradeiro dos dois suspeitos.
Redenção é um município paraense com a economia centrada principalmente no setor agropecuário, especialmente a pecuária de corte. Mas, há também a contribuição financeira dos segmentos de serviços e comércio, no sudeste do Pará, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade tem cerca de 92 mil habitantes (2025/2026).
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