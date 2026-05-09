Funcionário impede assalto à joalheria em Redenção

De acordo com imagens de câmera de segurança do estabelecimento comercial, os homens chegaram juntos por volta das 11 da última sexta-feira (8). Não demorou para que um deles sacasse uma arma e ameaçasse o grupo de funcionárias.

Mas, houve uma ação inesperada. Um homem, possivelmente, um funcionário, saiu de trás do balcão da joalheria e partiu para cima de um dos assaltantes. A dupla de suspeitos se espantou com a atitude valente do homem e fugiu da loja. Após, os funcionários informaram que os suspeitos não conseguiram levar nenhuma peça da loja.

A tentativa de assalto não registrou feridos. As Polícias Civil e Militar realizam buscas na tentativa de localizar o paradeiro dos dois suspeitos.

Redenção é um município paraense com a economia centrada principalmente no setor agropecuário, especialmente a pecuária de corte. Mas, há também a contribuição financeira dos segmentos de serviços e comércio, no sudeste do Pará, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade tem cerca de 92 mil habitantes (2025/2026).