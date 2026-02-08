Jovem de 19 anos é baleado após ter casa invadida na madrugada de domingo (08) em Castanhal
Lucas Travassos Silva morreu após sofrer vários disparos de arma de fogo enquanto estava deitado dormindo
Dois criminosos invadiram na madrugada deste domingo (08), a casa de Lucas Travassos Silva, de 19 anos, e fizeram vários disparos de arma de fogo contra o jovem que dormia na sua cama, no município de Castanhal. O jovem ainda chegou a ser socorrido por familiares e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos gravíssimos ferimentos.
De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar (PM), por volta das 3h deste domingo dois homens arrombaram a casa localizada na rua Vasco da Gama, bairro Jaderlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Eles entraram na casa e se dirigiram até a cama de Lucas Travassos e abriram fogo contra o rapaz que não teve nenhuma chance de reação.
Após a fuga dos criminosos, que não foram identificados, os familiares de Lucas ainda levaram o jovem com vida para a UPA do município. O jovem morreu na unidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada, por meio do Núcleo Integrado de Operações no Pará (NIOP), e esteve no local.
A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na Seccional Urbana de Castanhal. Investigações estão em curso para identificar e localizar os autores do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas ouvidas para completos esclarecimentos do fato".
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA