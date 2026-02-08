Jovem de 19 anos é baleado após ter casa invadida na madrugada de domingo (08) em Castanhal

Dois criminosos invadiram na madrugada deste domingo (08), a casa de Lucas Travassos Silva, de 19 anos, e fizeram vários disparos de arma de fogo contra o jovem que dormia na sua cama, no município de Castanhal. O jovem ainda chegou a ser socorrido por familiares e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos gravíssimos ferimentos.

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar (PM), por volta das 3h deste domingo dois homens arrombaram a casa localizada na rua Vasco da Gama, bairro Jaderlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Eles entraram na casa e se dirigiram até a cama de Lucas Travassos e abriram fogo contra o rapaz que não teve nenhuma chance de reação.

Após a fuga dos criminosos, que não foram identificados, os familiares de Lucas ainda levaram o jovem com vida para a UPA do município. O jovem morreu na unidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada, por meio do Núcleo Integrado de Operações no Pará (NIOP), e esteve no local.

A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na Seccional Urbana de Castanhal. Investigações estão em curso para identificar e localizar os autores do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas ouvidas para completos esclarecimentos do fato".