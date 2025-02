Homem condenado por latrocínio de idoso é encontrado morto com marcas de tiro em Santarém

Guilherme Campos Palha, conhecido como "Bazão", foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (7) na comunidade Campo Novo, região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. O corpo da vítima, que apresentava marcas de tiros, foi localizado próximo ao ramal "Tira Ressaca" por moradores da área.

De acordo com informações do Núcleo Integrado de Operações (Niop) e do sargento Lima, prestadas ao Blog do Siki, populares acionaram a polícia ao encontrarem o corpo já em estado de putrefação por volta das 15h. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou o óbito.

As primeiras informações indicam que o crime ocorreu em uma área de mata bastante exposta ao sol. A identificação da vítima foi facilitada pela tornozeleira eletrônica que utilizava por conta de uma condenação, em 2022, por latrocínio no bairro do Aeroporto Velho, também em Santarém. Familiares informaram que Guilherme havia saído da prisão há três dias e que estava desaparecido há dois.

A Polícia Militar repassou os dados da tornozeleira ao sistema penal para averiguação. Familiares da vítima também estiveram no local e reconheceram o corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.