Dois homens são encontrados mortos dentro de caminhonete em zona rural de Eldorado dos Carajás

Caminhonete estava abandonado desde a tarde do sábado (07) próxima a uma fazenda

O Liberal
fonte

Caminhonete foi encontrada abandonada com dois corpos próximo a fazenda em Eldorado dos Carajás, na manhã deste domingo (08). (Reprodução Rede Sociais)

Dois homens foram encontrados mortos dentro de uma caminhonete na manhã deste domingo (8), na região da Baguá, na localidade conhecida como Boca do Cardoso, na zona rural de Eldorado do Carajás. A identidade das duas vítimas não foram confirmadas. O caso foi registrado por volta das 9h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Científica.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a Polícia Militar (PM) localizou no veículo uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Arthur Nóbrega Gouveia e um boleto em nome de Gilberto Rodrigues dos Santos. Os militares foram acionados por um pecuarista da região que verificou uma caminhonete modelo Hilux parada próxima à sua propriedade desde a tarde de sábado (7).

O fazendeiro desconfiado entrou em contato com a polícia. Uma guarnição, que se deslocou até o local indicado, encontrou o veículo com as duas pessoas mortas, aparentemente vítimas de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada e preservada até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. O Instituto Médico Legal também foi acionado para os procedimentos de remoção e necropsia dos corpos. A Polícia Civil abriu uma investigação para chegar a autoria e motivação do crime.

A caminhonete pertencia a Gilberto Rodrigues dos Santos, que horas antes havia sido dado como desaparecido na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. O registro de desaparecimento foi feito pelo filho de Gilberto. Ele teria saído de casa por volta das 8 horas da manhã de sábado (7), para cobrar uma dívida de R$ 100 mil e não retornou. Os familiares não souberam informar quem seria o devedor de Gilberto.

De acordo com o familiar, não era comum que Gilberto ficasse sem dar notícias. Ele teria saído na caminhonete Toyota Hilux, que possui sistema de internet via satélite instalado, acompanhado de alguns empregados, que seguiam em outro carro, um VW Polo. Os dois corpos encontrados seriam dos empregados. 

polícia

corpos encontrados em caminhonete

eldorado dos carajás

duplo homicídio
