Jovem de 17 anos é morta em Belém no Dia Internacional da Mulher

Era apenas 1h35 da madrugada deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, ou seja, antes das duas primeiras horas dessa data alusiva à luta das mulheres por seus direitos, quando a jovem Emanuelly da Silva Borges, uma paraense de somente 17 anos de idade, foi morta com um disparo de arma de fogo no bairro da Sacramenta, em Belém. Ela foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

A vítima morava nesse mesmo bairro e foi assassinada em frente ao estabelecimento comercial Casa da Cerveja, na passagem Gastão, entre o Canal São Joaquim e a avenida Pedro Álvares Cabral. A Polícia tomou conhecimento que por volta de 1h da madrugada deste domingo (8), Emanuelly disse a uma pessoa que iria para o aniversário de um familiar dela, na passagem Marabá.

Dez minutos depois, o pai da jovem informou a familiares e amigos que Emanuelly havia sido baleada na cabeça em frente à Casa da Cerveja. O pai dela passou, então, a atuar no sentido de prestar socorro à jovem.

Ele a conduziu até o Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal. Mas, a mulher já se encontrava em óbito.

O assassinato da jovem Emanuelly Borges teve grande repercussão nas redes. Internautas postaram comentários sobre esse caso.

“O Brasil tem que fazer igual na Itália como a nova lei que foi aprovada. Para crimes de feminicídio agora é prisão perpétua”, “Daqui a pouco não terá comemorar o Dia da Mulher” e “Feliz Dia das Mulheres pra quem?” figuram entre as manifestações dos internautas acerca do fato.

O crime que resultou na morte de Emanuelly Borges foi registrado na Seccional Urbanas da Sacramenta.

