Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem de 17 anos é morta em Belém no Dia Internacional da Mulher

Crime ocorreu no bairro da Sacramenta, antes das duas primeiras horas da data alusiva à luta das mulheres por seus direitos

O Liberal
fonte

Assassinato de uma jovem de 17 anos na Sacramenta no Dia Internacional da Mulher choca moradores em Belém (Foto: Reprodução)

Era apenas 1h35 da madrugada deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, ou seja, antes das duas primeiras horas dessa data alusiva à luta das mulheres por seus direitos, quando a jovem Emanuelly da Silva Borges, uma paraense de somente 17 anos de idade, foi morta com um disparo de arma de fogo no bairro da Sacramenta, em Belém. Ela foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

A vítima morava nesse mesmo bairro e foi assassinada em frente ao estabelecimento comercial Casa da Cerveja, na passagem Gastão, entre o Canal São Joaquim e a avenida Pedro Álvares Cabral. A Polícia tomou conhecimento que por volta de 1h da madrugada deste domingo (8), Emanuelly disse a uma pessoa que iria para o aniversário de um familiar dela, na passagem Marabá. 

Dez minutos depois, o pai da jovem informou a familiares e amigos que Emanuelly havia sido baleada na cabeça em frente à Casa da Cerveja. O pai dela passou, então, a atuar no sentido de prestar socorro à jovem. 

Ele a conduziu até o Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal. Mas, a mulher já se encontrava em óbito.

O assassinato da jovem Emanuelly Borges teve grande repercussão nas redes. Internautas postaram comentários sobre esse caso.

“O Brasil tem que fazer igual na Itália como a nova lei que foi aprovada. Para crimes de feminicídio agora é prisão perpétua”, “Daqui a pouco não terá comemorar o Dia da Mulher”  e “Feliz Dia das Mulheres pra quem?” figuram entre as manifestações dos internautas acerca do fato.

O crime que resultou na morte de Emanuelly Borges foi registrado na Seccional Urbanas da Sacramenta.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre essa ocorrência policial.






 

  

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher jovem é morta na sacramenta

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRISÃO

Suspeitos de ataques a sedes de torcidas organizadas de Remo e Paysandu são presos em Belém

Dois suspeitos de participar de ataques contra sedes de torcidas organizadas ligadas ao Clube do Remo e ao Paysandu Sport Club foram presos no último sábado (7)

08.03.26 16h56

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após suspeita de agredir e ameaçar mulher neste domingo em Santarém

Prisão ocorreu na madrugada deste domingo (8), na BR-163, após denúncias de violência doméstica no bairro Cipoal

08.03.26 16h00

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é levado à delegacia suspeito de importunar mulher durante travessia de balsa em Itaituba

Vítima relatou que o suspeito insistiu em pedir seu número de telefone, fez elogios e chegou a tocar em seu cabelo, causando constrangimento durante a viagem entre Miritituba e Itaituba

08.03.26 15h24

POLÍCIA

Jovem de 17 anos é morta em Belém no Dia Internacional da Mulher

Crime ocorreu no bairro da Sacramenta, antes das duas primeiras horas da data alusiva à luta das mulheres por seus direitos

08.03.26 15h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Dois homens morrem em acidente de moto na Avenida Júlio César, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (8)

08.03.26 8h40

POLÍCIA

Mototaxista morre em acidente na PA-151 em Mocajuba

Vítima foi identificada como Nazareno e era pessoa muito conhecida na cidade; Polícia investiga as circunstâncias do acidente

08.03.26 10h32

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é levado à delegacia suspeito de importunar mulher durante travessia de balsa em Itaituba

Vítima relatou que o suspeito insistiu em pedir seu número de telefone, fez elogios e chegou a tocar em seu cabelo, causando constrangimento durante a viagem entre Miritituba e Itaituba

08.03.26 15h24

POLÍCIA

Jovem de 17 anos é morta em Belém no Dia Internacional da Mulher

Crime ocorreu no bairro da Sacramenta, antes das duas primeiras horas da data alusiva à luta das mulheres por seus direitos

08.03.26 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda