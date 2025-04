Jornalista é atropelada por caminhonete na contramão em Capanema

A jornalista Dayane Nascimento, conhecida como Dayane Show, foi atropelada na noite do último sábado (12/04), enquanto tentava atravessar a Avenida João Paulo II, no bairro Centro, em Capanema, no Pará. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e compartilhado nas redes sociais. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a jornalista andava pela via quando foi atingida por uma caminhonete que seguia na contramão da avenida. Com o impacto, Dayane foi arremessada e caiu ao solo.

De acordo com informações preliminares, o motorista do veículo parou para prestar socorro e auxiliou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no resgate da vítima. Dayane, que é natural do município de Peixe-Boi, foi levada para um hospital particular em Capanema, onde permanece internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia e segue em observação médica. O estado de saúde dela não foi atualizado.

Testemunhas informaram que o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, onde prestou depoimento e foi autuado por crime de trânsito. A polícia, porém, não confirmou essas informações.

Para o Grupo Liberal, a Polícia Civil informou que" analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista e o veículo usado por ele. A vítima foi encaminhada para atendimento médico". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso é investigado pela delegacia de Capanema.