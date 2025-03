PRF apreende 15 mil maços de cigarros contrabandeados em Capanema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 mil maços de cigarros contrabandeados na tarde de sábado (15/3) durante fiscalização no quilômetro 150 da BR-316, em Capanema, no nordeste do Pará.

Segundo a PRF, durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo que chamou a atenção após o motorista realizar uma ultrapassagem em local proibido.

Ao verificar o interior do carro, os agentes sentiram um forte cheiro de cigarros e notaram que os vidros estavam cobertos com panos pretos, ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Após inspeção, foi constatado a quantia de 30 caixas lacradas, cada uma com 500 maços, além de outros 300 maços soltos, totalizando 15 mil maços de cigarros contrabandeados.

Com isso, o condutor e a carga foram encaminhados para à Delegacia de Polícia Civil de Capanema para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de contrabando.

O Código Penal brasileiro estabelece que o crime de descaminho consiste em “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”. A pena para esse tipo de conduta é de um a quatro anos de reclusão, podendo dobrar se o crime for cometido em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.