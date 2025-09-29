Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jornalista paraense denuncia agressão por ex-namorado lutador de jiu-jítsu em Belém

Vítima, que gravou vídeos das marcas da violência, revela que suspeito segue solto e vive 'pânico' após término de relacionamento abusivo

O Liberal

Uma jornalista paraense, que não terá o nome divulgado, denunciou ter sido brutalmente agredida pelo ex-namorado, que é lutador de jiu-jítsu, dentro do apartamento onde moravam, em Belém. Vídeos gravados pela vítima mostram as marcas deixadas pelas agressões. O suspeito segue em liberdade. Enquanto isso, a mulher clama pela prisão do lutador.

O relacionamento dos dois iniciou-se em julho de 2024 e se tornou um ciclo de violência a partir de março deste ano, quando passaram a morar juntos. Segundo a vítima, os episódios começaram após ela revelar à mãe do lutador que ele mantinha contato com um antigo conhecido. A partir daí, a violência se intensificou: socos, tapas, chutes, golpes de jiu-jítsu, inclusive um "mata-leão", além de ameaças de morte com faca no pescoço.

Ciclo de violência se intensificou após mudança

A jornalista também relata que o ex-companheiro quebrou móveis, invadiu o apartamento diversas vezes e chegou a drogar a cadela dela. Com isso, ela buscou socorro na casa de vizinhos e, em seguida, registrou ocorrência na delegacia. "O fato de ele estar solto me causa pânico. Recentemente, o encontrei na rua e me senti ameaçada. Pela lei, ele é considerado uma arma branca, por dominar técnicas de luta", relatou.

VEJA MAIS

image Homem é preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica em Santa Bárbara
Elizeu Ferreira da Sousa deve responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro/cárcere privado e estupro, todos no contexto de violência doméstica

image Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda
O influenciador já havia sido denunciado anteriormente por violência doméstica

image PC prende homem após receber denúncia de violência doméstica em Igarapé-Açu
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram informados de que o suspeito tinha utilizado uma arma de fogo para praticar violência psicológica contra a vítima.

Advogada classifica caso como violência doméstica e de gênero

A advogada Kelly Garcia, que representa a vítima, acompanha o caso de perto e ressalta a gravidade da situação: "Trata-se de um típico caso de violência doméstica e de gênero. Minha cliente tentou encerrar um relacionamento abusivo e passou a correr risco de morte. Não se trata de falha da Lei Maria da Penha, que é clara, mas de uma interpretação equivocada no momento em que a vítima buscou a delegacia. Diante do flagrante, caberia uma medida mais drástica contra o acusado. Agora, precisamos aguardar a conclusão do inquérito instaurado na DEAM para avaliar as providências jurídicas cabíveis."

Investigação segue na DEAM de Belém

O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que o caso segue sob apuração da DEAM de Belém, e o inquérito policial está em fase de finalização. Enquanto isso, a jornalista continua em busca de justiça e de medidas que assegurem sua integridade física e psicológica.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jornalista

denuncia

ex-companheiro

lutador de jiu-jitsu

violência doméstica

pc investiga o caso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pedestre morre após ser atropelado por carreta na PA-263, em Breu Branco

A polícia informou que o motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local

29.09.25 17h25

POLÍCIA

Homem é morto a facadas no Marajó; PC apura o caso

Próximo ao corpo da vítima, foram encontrados um aparelho celular, dois isqueiros e uma camisa azul

29.09.25 16h53

POLÍCIA

Jornalista paraense denuncia agressão por ex-namorado lutador de jiu-jítsu em Belém

Vítima, que gravou vídeos das marcas da violência, revela que suspeito segue solto e vive 'pânico' após término de relacionamento abusivo

29.09.25 16h36

POLÍCIA

Casa é destruída por incêndio no Marajó

Moradores gravaram vídeos do incêndio e os registros circularam nas redes sociais

29.09.25 15h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Líder do Comando Vermelho do Mato Grosso é preso em praia do Rio de Janeiro enquanto tomava whisky

Durante a abordagem, Ederson Xavier de Lima, conhecido como "Boré", tentou se passar por outra pessoa apresentando documentos falsos à polícia

28.09.25 23h12

PRISAO

Suspeita de integrar facção no Rio de Janeiro e ostentar fuzis nas redes sociais é presa no Pará

A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (29) no bairro do Parque Verde, em Belém

29.09.25 11h49

SUSTO!

Princípio de incêndio é registrado na Estação das Docas, em Belém

A situação ocorreu na manhã desta segunda-feira (29)

29.09.25 12h38

ACIDENTE

Professora morre em colisão entre dois carros de passeio em Ulianópolis

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (28), na BR-010

29.09.25 9h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda