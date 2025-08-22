Capa Jornal Amazônia
PC prende homem após receber denúncia de violência doméstica em Igarapé-Açu

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram informados de que o suspeito tinha utilizado uma arma de fogo para praticar violência psicológica contra a vítima.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a arma apreendida pela Polícia Civil com o suspeito. (Foto: Divulgação | PCPA)

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (22/8) após os agentes receberem uma denúncia de violência doméstica em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo a PC, os policiais haviam sido informados de que o suspeito tinha utilizado uma arma de fogo para praticar violência psicológica contra a vítima.

A Polícia Civil se deslocou até a casa do suspeito, onde localizou uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 28, uma munição calibre 28 e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Com isso, o suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com A PC, também foi instaurado inquérito policial para apurar a denúncia de violência doméstica contra a mulher. A polícia enfatizou a efetividade do sistema 181, canal pelo qual qualquer cidadão pode fazer sua denúncia de forma absolutamente sigilosa e com a garantia de celeridade na apuração do fato.

Punição

A Lei nº 10.826/2003 proíbe possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, no interior da residência ou ainda no local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. A punição para essa conduta é detenção de um a três anos e multa.

polícia

pc prende homem

receber denúncia

violência doméstica

Igarapé-açu
Polícia
.
