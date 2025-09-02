Homem é preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica em Santa Bárbara

Um homem identificado como Elizeu Ferreira da Sousa foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (2) em Santa Bárbara do Pará, na Grande Belém. Ele é suspeito de manter em cárcere privado sua ex-companheira, além de agredi-la fisicamente, ameaçá-la de morte e obrigá-la a manter relação sexual.

De acordo com a polícia, o caso teve início na noite de segunda-feira (1º), quando Elizeu abordou a vítima em via pública, na comunidade do Caiçaua, portando uma faca. Sob ameaça, a obrigou a ir até sua residência, onde a manteve contra a vontade e a violentou.

Na manhã desta terça, a vítima conseguiu escapar e procurar ajuda na delegacia. A gravidade do relato levou a Polícia Civil a acionar apoio da Polícia Militar. Durante a chegada das equipes ao endereço, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido e preso.

A polícia informou que o homem já possuía passagem anterior por violência doméstica. Além disso, um disque-denúncia anônimo à Segup (181), recebido em 31 de agosto, já relatava as ameaças sofridas pela vítima.

O delegado Ruben Lucchi ressaltou a importância da ação conjunta. “A pronta resposta das forças policiais garantiu a segurança da vítima e a responsabilização do autor. As instituições de segurança pública reafirmam o compromisso de combate firme e permanente contra a violência doméstica”, disse.

Elizeu Ferreira da Sousa está à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro/cárcere privado e estupro, todos no contexto de violência doméstica.