‘Jacó’ é morto a facadas em São João do Araguaia, no sul do Pará

​Kleyciel Costa Feitosa, o Jacó, de 19 anos, foi assassinado a facadas no final da manhã desta quarta-feira (28), no município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. O cadáver foi encontrado pelos vizinhos de bruços e com um revólver na cintura. O crime ocorreu em uma casa localizada na rua da Torneira, no bairro Novo São João, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso e ainda não se sabe a motivação do assassinato. As informações são do Correio de Carajás.

O Destacamento da Polícia Militar em São João foi acionado por moradores de casas ao redor do local do assassinato para verificar as circunstâncias e, segundo o sargento Alexandre, foi possível conferir previamente que os ferimentos que causaram a morte são oriundos de arma branca.

Testemunhas afirmam que Kleyciel morava há apenas um mês em São João, pois é natural de São Domingos. Ninguém que estava na cena do crime soube repassar informações acerca do rapaz. Portanto, não há detalhes se a vítima já tinha passagem pel​​a polícia e se estaria sofrendo algum tipo de ameaça.

O corpo de Kleyciel foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP), que também coletou vestígios que poderão ajudar na identificação dos autores do crime, bem como na dinâmica do ocorrido.