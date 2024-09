Irmão de candidato a vice-prefeito de Nova Esperança do Piriá é morto a tiros em evento político

Antônio Givanildo Campos Gonçalves, irmão do candidato a vice-prefeito de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do estado, foi morto na noite de sábado, 28, enquanto participava de um evento político na Vila Novo Horizonte. Ele foi assassinado a tiros com aproximadamente quatro disparos de arma de fogo.

Os tiros atingiram a região da face, pescoço e axila, tendo sido disparados por dois suspeitos. Até o momento, informações de fonte policial dão conta de que a vítima foi morta por volta das 21h30, depois de ter sido chamada pelos suspeitos do crime para conversarem em um ponto mais afastado do palco, onde acontecia o evento político.

Antônio Givanildo Campos Gonçalves tinha 46 anos e era irmão do candidato a vice-prefeito de Piriá, Antônio Helton Campos Goncalves (União), da coligação Unidos por Uma Nova Esperança.

Nas redes sociais, o candidato a prefeito da cidade, Valcirlei Holanda, de quem Curió é vice, fez uma publicação pela morte do irmão do companheiro de candidatura: "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Givanildo Campos Gonçalves. Nossa condolência aos familiares e amigos por esta perda irreparável". A coligação, nas redes sociais, também se pronunciou com uma imagem na qual afirma estar de luto.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará (PCPA), responsável pelas investigações do crime, e aguarda o retorno.