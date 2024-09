Homem é morto a tiros e fica pendurado em cerca de arame em Rondon do Pará

Sinval da Silva Soares, conhecido como “Bodão dos Bidas”, de 52 anos, foi assassinado a tiros no final da manhã de sexta-feira (27/09), no Bairro Novo Horizonte, em Rondon do Pará, sudeste paraense. Conforme a Polícia Civil, o caso é apurado pela equipe do município e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Testemunhas informaram, preliminarmente, que dois homens em uma moto seriam os autores do homicídio.

A vítima foi alvejada quando estava no quintal de uma residência. Ao ser baleado, Sinval ainda tentou correr, mas ficou preso em uma cerca de arame farpado em um terreno baldio. Moradores da área acionaram as autoridades policiais por volta de 11h. Ao realizar a diligência até o local, encontraram a vítima morta. As testemunhas não souberam repassar mais informações sobre os executores, que fugiram logo após efetuarem os disparos contra a vítima. O corpo de Sinval foi periciado pela Polícia Científica e removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passaria por mais análises.

Segundo a polícia, Sinval já teria sido detido por posse ilegal de armas. Mas não há detalhes sobre quando a autuação ocorreu. A motivação para o homicídio ainda não foi descoberta. No mês de abril deste ano, o filho de Sinval, chamado “Gustavo Bida”, também foi morto por ocupantes de um motocicleta. As investigações devem esclarecer se os crimes têm algum tipo de ligação.

Em nota, a Polícia Civil informou que a morte de Sinval da Silva Soares é apurada pela Delegacia de Rondon do Pará. “Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181”, diz o comunicado.