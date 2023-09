Investigador da PC é esfaqueado no pescoço na frente de casa noturna em Altamira

O investigador da Polícia Civil Edson Melo Barros, popularmente conhecido como "PitBull", sofreu uma tentativa de homicídio na frente de uma casa noturna que fica na rua 7 de Setembro, em Altamira, sudoeste do Pará. O policial saía do estabelecimento comercial em uma motocicleta quando foi abordado por um homem em uma moto, que usava camisa clara e bermuda jeans. A vítima foi esfaqueada na altura do pescoço. A motivação do crime é desconhecida.

Edson e o suspeito começaram a conversar antes dele ser atacado. O policial foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A princípio, o estado de saúde do investigador é considerado estável. O suspeito fugiu do local logo em seguida.

A Polícia Militar realizou rondas na área, mas até o momento ninguém foi preso. A motocicleta de cor preta que o suspeito pilotava, foi encaminhada para a Seccional Urbana de Altamira, juntamente com a arma branca utilizada no crime, que ficou cravada no pescoço da vítima. A PC abriu um inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil disse à redação integrada de O Liberal que equipes da Seccional de Altamira trabalham para prender o envolvido no crime.