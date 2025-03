Investigado por estupro de vulnerável e assédio sexual é preso em Paragominas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Paragominas, cumpriu na última quinta-feira (27) um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável e assédio sexual contra crianças e adolescentes. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

O indiciado foi alvo de investigações em 2024 após denúncias do Conselho Tutelar sobre abusos contra duas adolescente​s. Na época, as vítimas relataram em depoimentos de escuta especializada que o sujeito mantinha proximidade com suas famílias e cometia os crimes durante aulas de reforço nas residências. O inquérito foi concluído com o indiciamento do suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável e assédio sexual.

Em 2025, uma nova vítima revelou que sofria abusos desde os nove anos, quando o indivíduo morava com sua família. Ele ainda ameaça a vítima para que ela mantivesse silêncio. Com base nessas novas informações, foi instaurado o Inquérito Policial para investigar outros crimes cometidos pelo homem ao longo dos anos.

VEJA MAIS

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça. O mandado, expedido pela Vara Criminal de Paragominas, foi cumprido na manhã desta quinta-feira, e o acusado foi levado à disposição do Poder Judiciário.

Considerando o histórico do investigado, a Deaca de Paragominas alerta para a possibilidade de existirem mais vítimas e disponibiliza um canal de denúncias: (91) 98568-4271. A população pode contribuir com informações que auxiliem nas investigações.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.