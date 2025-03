Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra acusado de estupro de vulnerável em Marituba

A Polícia Civil do Pará, por meio da 18ª Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, prendeu na quinta-feira (13) Dejésus Silva do Amaral, acusado de estupro de vulnerável. A ação foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Santarém Novo, município do nordeste paraense.

A captura do suspeito foi possível graças ao trabalho conjunto entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Central de Inteligência da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Após receber informações sobre a possível localização de Amaral, equipes da Seccional de Marituba iniciaram diligências para encontrá-lo.

O acusado foi localizado e preso em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Após o cumprimento do mandado, foram realizadas as formalidades legais para sua custódia. Ele responderá pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável.

