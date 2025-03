Homem é preso por abusar da filha de sua enteada na Grande Belém

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25) pelo crime de estupro de vulnerável, em Benevides, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil, que realizou a prisão por meio da Delegacia de Murinim, as investigações iniciadas no final do mês de fevereiro apontaram que o crime foi cometido contra uma criança de apenas oito anos de idade, filha da enteada do acusado.

Segundo a polícia, a vítima relatou que os abusos ocorreram em diferentes ocasiões enquanto ficava sob os cuidados do investigado. A polícia apurou ainda que o homem teria tirado fotos das partes íntimas da criança.

A materialidade dos fatos foi confirmada por meio de escuta especializada e demais provas colhidas durante o inquérito, levando o Ministério Público a apresentar denúncia contra o investigado e acatar a representação pela decretação da prisão preventiva proposta pela autoridade policial. Após os procedimentos de praxe, o preso foi colocado à disposição da Justiça.