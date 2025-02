Suspeito de estuprar os 3 enteados é preso em Belém

​Um homem foi preso nesta terça-feira (25), em Belém, pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com informações da Polícia Civil, que realizou a prisão por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) Santa Casa, as vítimas eram os três enteados do investigado.

Ainda conforme a polícia, no ano passado, o homem foi indiciado por estuprar a enteada de apenas cinco anos de idade. Ainda assim, continuou a conviver e abusar da criança. Um ano depois, a vítima foi passar férias na residência do pai e recusou-se a retornar à casa da mãe, alegando que o padrasto a obrigava a fazer atos libidinosos.​

A equipe policial conversou com os outros dois enteados que, durante escuta especializada, também confirmaram ter sido abusados sexualmente por ele.

No dia 18 de fevereiro deste ano, foi instaurado o inquérito policial e apresentado o pedido de prisão preventiva do agressor. Após expedição do mandado, o homem foi preso e transferido para o centro penitenciário. A genitora das vítimas também está sendo investigada pela sua omissão.