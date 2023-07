Investigado por incendiar casa da ex-companheira e outros três imóveis é preso em Barcarena

Um homem, de idade não revelada, foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (19), pela Delegacia Especializada no Atendimento À Mulher (Deam) de Barcarena, município no nordeste do Pará, investigado pelo crime de lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira. Além disso, segundo a polícia, o suspeito teria ateado fogo na casa da vítima e as chamas se alastraram em outras três residências da cidade. O crime em questão ocorreu em fevereiro e deixou, pelo menos, seis pessoas feridas.

No dia 5 deste mês, a Vara Criminal da Comarca de Barcarena expediu o mandado de prisão contra o investigado. Após duas semanas de diligências, a Polícia Civil conseguiu prendê-lo no local de trabalho.

De acordo com a página Barcarena Online, o suspeito alegava às autoridades que o incêndio teria sido ocasionado por um curto-circuito. Essa hipótese foi desmentida no laudo pericial. Os moradores dos imóveis atingidos pelo fogo perderam tudo. O preso segue à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.