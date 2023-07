Homem é preso por agredir adolescente grávida e atear fogo na casa onde morava com a companheira

Daniel Deralci dos Santos Cruz, de 26 anos, foi preso na noite da última terça-feira (4) após agredir sua namorada, que está grávida e tem apenas 15 anos, e atear fogo na casa onde vivia com ela. O caso ocorreu em Viana, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.

VEJA MAIS

A adolescente, grávida de três meses, morava com o namorado. Segundo informações de vizinhos do casal, a moça perdeu os pais e não tem familiares na capital capixaba. Daniel confessou o crime e chegou a dizer a um repórter da TV Gazeta poder fazer o que quisesse com a casa, já que é sua propriedade.

A mesma emissora apurou que a confusão teria começado após Daniel ter tentado vender o botijão de gás da casa para comprar drogas. A adolescente chegou a ser socorrida pelo menos três vezes por uma vizinha. “Não é o Daniel que conheço desde criança”, afirmou a mulher.

Após ser agredida, a jovem foi para Cariacica (ES) para ficar na casa de sua sogra. Daniel, revoltado por não ver a namorada, incendiou a casa. A adolescente chegou a voltar ao local, mas foi perseguida por Daniel que carregava uma pedra com o intuito de agredi-la. O pai do agressor ainda chegou a dar uma “surra” no filho, mas disse ter se arrependido, pois o homem estava sob efeito de drogas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)