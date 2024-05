Investigado por envolvimento com facção criminosa é morto a tiros em São Félix do Xingu

Laysson Felipe Pereira da Silva, de 24 anos, foi assassinado a tiros, no fim da noite de quarta-feira (15), perto de um hotel conhecido na avenida Pará, setor São José, em São Félix do Xingu, município no sul do Pará. A vítima era investigada por roubos, tráfico e envolvimento com uma facção criminosa. A Polícia Civil investiga o crime, assim como a dinâmica do homicídio que, até o momento, é um mistério.



Por volta de 23h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a denúncia de que uma pessoa teria sido morta na avenida Pará. Ao chegar no local, a PM encontrou Laysson morto.

No local do crime, os militares foram informados por moradores de que a vítima era ligada a uma facção criminosa e também conhecida na área por cometer crimes.

Apesar desses detalhes, não foram encontradas testemunhas. Apenas pessoas que confirmaram terem escutado os disparos de arma de fogo. Uma das suspeitas das autoridades é de que a vítima estava perto do muro de um hotel antes de ser morta, por conta de marcas de tiros encontradas nessa localidade.



A cena do crime foi preservada pela PM, que acionou a Divisão de Homicídios, da PC, para que começassem as investigações do caso. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio de Laysson Felipe Pereira da Silva. Equipes da delegacia de São Félix do Xingu trabalham para identificar e localizar os suspeitos”, comunicou a PC.



